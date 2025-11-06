Direktori Perusahaan
Gigamon
Gigamon Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Chennai Metropolitan Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Chennai Metropolitan Area di Gigamon total ₹2.63M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Gigamon. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total per tahun
₹2.63M
Level
hidden
Gaji Pokok
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Gigamon?
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Gigamon in Chennai Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan ₹4,858,576. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gigamon untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Chennai Metropolitan Area adalah ₹1,458,096.

