Rata-rata kompensasi total Manajer Proyek in Kuwait di Gibson berkisar dari KWD 22.9K hingga KWD 32.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Gibson. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Gibson?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Proyek di Gibson in Kuwait mencapai total kompensasi tahunan KWD 32,497. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gibson untuk posisi Manajer Proyek in Kuwait adalah KWD 22,858.

Sumber Lainnya

