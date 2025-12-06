Direktori Perusahaan
GHGSat
GHGSat Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Canada di GHGSat berkisar dari CA$125K hingga CA$174K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total GHGSat. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$97.4K - $115K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$90.9K$97.4K$115K$127K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di GHGSat?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di GHGSat in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$174,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GHGSat untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Canada adalah CA$125,139.

Sumber Lainnya

