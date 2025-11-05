Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United Kingdom di GFT Group total £87.8K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total GFT Group. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£87.8K
Level
L4
Gaji Pokok
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.6K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di GFT Group in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £110,028. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GFT Group untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United Kingdom adalah £85,829.

