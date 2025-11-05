Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Italy di GFT Group berkisar dari €26K per year untuk Junior Software Engineer hingga €29.7K per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Italy total €27.1K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total GFT Group. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
