GEP Worldwide Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Hyderabad Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Hyderabad Area di GEP Worldwide total ₹1.73M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total GEP Worldwide. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Total per tahun
₹1.73M
Level
L3
Gaji Pokok
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹111K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area mencapai total kompensasi tahunan ₹2,034,790. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GEP Worldwide untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hyderabad Area adalah ₹1,769,114.

