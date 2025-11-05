Direktori Perusahaan
GEP Worldwide
GEP Worldwide Konsultan Manajemen Gaji di India

Paket kompensasi Konsultan Manajemen median in India di GEP Worldwide total ₹1.34M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total GEP Worldwide. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total per tahun
₹1.34M
Level
L2
Gaji Pokok
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di GEP Worldwide?
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Konsultan Manajemen di GEP Worldwide in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,540,295. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GEP Worldwide untuk posisi Konsultan Manajemen in India adalah ₹1,321,292.

