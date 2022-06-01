Direktori Perusahaan
Genuine Parts
Genuine Parts Gaji

Gaji Genuine Parts berkisar dari $51,131 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $203,975 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Genuine Parts. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $185K
Layanan Pelanggan
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Teknolog Informasi (TI)
$67.8K
Hukum
$169K
Pemasaran
$154K
Desainer Produk
$80.4K
Perekrut
$112K
Arsitek Solusi
$204K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Genuine Parts adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $203,975. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Genuine Parts adalah $112,200.

Sumber Lainnya