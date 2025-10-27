Direktori Perusahaan
Genesys
Genesys Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in Canada di Genesys total CA$272K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Genesys. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
Genesys
Solution Architect
Total per tahun
CA$272K
Level
-
Gaji Pokok
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
18 Tahun
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Genesys in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$204,196. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Genesys untuk posisi Arsitek Solusi in Canada adalah CA$204,196.

