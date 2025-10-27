Kompensasi Manajer Produk in United States di Genesys berkisar dari $163K per year untuk L2 hingga $292K per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in United States total $205K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Genesys. Terakhir diperbarui: 10/27/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***