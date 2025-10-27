Kompensasi Desainer Produk in Ireland di Genesys berkisar dari €46.3K per year untuk L1 hingga €56.2K per year untuk L2. Paket kompensasi yearan median in Ireland total €47.7K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Genesys. Terakhir diperbarui: 10/27/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
