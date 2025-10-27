Direktori Perusahaan
Genesys
  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Semua Gaji Desainer Produk

Genesys Desainer Produk Gaji

Kompensasi Desainer Produk in Ireland di Genesys berkisar dari €46.3K per year untuk L1 hingga €56.2K per year untuk L2. Paket kompensasi yearan median in Ireland total €47.7K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Genesys. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Genesys?

Jabatan yang Disertakan

Desainer UX

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Genesys in Ireland mencapai total kompensasi tahunan €120,596. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Genesys untuk posisi Desainer Produk in Ireland adalah €52,350.

