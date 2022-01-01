Direktori Perusahaan
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Gaji

Gaji General Dynamics Information Technology berkisar dari $75,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $164,175 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan General Dynamics Information Technology. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $112K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Sistem

Teknolog Informasi (TI)
Median $155K
Analis Keamanan Siber
Median $75K

Ilmuwan Data
Median $143K
Arsitek Solusi
Median $133K
Analis Bisnis
Median $91K
Analis Data
Median $100K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $146K
Konsultan Manajemen
$152K
Manajer Produk
$91.5K
Manajer Proyek
$117K
Perekrut
$98.9K
Manajer Program Teknis
$164K
FAQ

General Dynamics Information Technology şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $164,175 tazminatla Manajer Program Teknis at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
General Dynamics Information Technology şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,300 tutarındadır.

