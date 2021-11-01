Gazprom Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Gazprom berkisar dari $13,028 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $86,918 untuk Insinyur Kontrol di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Gazprom. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $30.4K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur DevOps

Ilmuwan Data
Median $23.9K
Analis Data
Median $37.5K

Desainer Produk
Median $27.8K
Manajer Produk
Median $37K
Manajer Proyek
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analis Bisnis
$49.5K
Insinyur Kontrol
$86.9K
Penulis Konten
$19.2K
Kesuksesan Pelanggan
$13K
Analis Keuangan
Median $60K
Insinyur Geologi
$37.1K
Desainer Grafis
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Bankir Investasi
$61.2K
Konsultan Manajemen
$20.9K
Pemasaran
$50.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$60.4K
Arsitek Solusi
$63.1K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Gazprom adalah Insinyur Kontrol at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $86,918. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gazprom adalah $37,254.

Sumber Lainnya