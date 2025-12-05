Direktori Perusahaan
Garmin
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

Garmin Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Garmin total $182K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Garmin. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Paket Median
company icon
Garmin
Software Engineering Manager
Chandler, AZ
Total per tahun
$182K
Level
-
Gaji Pokok
$148K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$17.6K
Lama di perusahaan
11 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Garmin?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Garmin in United States mencapai total kompensasi tahunan $232,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Garmin untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $169,700.

Sumber Lainnya

