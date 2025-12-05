Direktori Perusahaan
Garmin
Garmin Layanan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Layanan Pelanggan in Taiwan di Garmin berkisar dari NT$2.28M hingga NT$3.31M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Garmin. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Garmin?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Layanan Pelanggan di Garmin in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$3,314,881. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Garmin untuk posisi Layanan Pelanggan in Taiwan adalah NT$2,275,469.

Sumber Lainnya

