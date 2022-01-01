Garmin Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Garmin berkisar dari $3,575 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $258,700 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Garmin. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Jaringan

Insinyur Sistem

Insinyur Perangkat Keras
Median $113K

Insinyur Perangkat Keras Tertanam

Insinyur Mekanik
Median $55.6K

Desainer Produk
Median $86K
Manajer Proyek
Median $110K
Analis Bisnis
Median $91K
Pengembangan Bisnis
$65.7K
Kepala Staf
$201K
Layanan Pelanggan
$91.3K
Manajer Ilmu Data
$166K
Ilmuwan Data
$259K
Insinyur Elektrik
$64.8K
Analis Keuangan
$56.7K
Sumber Daya Manusia
$3.6K
Desainer Industri
$71.6K
Teknolog Informasi (IT)
$69.1K
Manajer Produk
$96.5K
Analis Keamanan Siber
$75.4K
Manajer Program Teknis
$127K
Penulis Teknis
$56.7K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Garmin adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $258,700. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Garmin adalah $91,000.

