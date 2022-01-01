GameStop Gaji

Gaji GameStop berkisar dari $35,183 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $165,825 untuk Analis Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GameStop . Terakhir diperbarui: 8/27/2025