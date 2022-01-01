GameStop Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji GameStop berkisar dari $35,183 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $165,825 untuk Analis Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GameStop. Terakhir diperbarui: 8/27/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K
Analis Bisnis
$149K
Analis Data
$166K

Ilmuwan Data
$161K
Operasi Pemasaran
$48.5K
Insinyur Mesin
$119K
Manajer Produk
$133K
Manajer Program
$154K
Penjualan
$35.2K
Jadwal Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

40%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di GameStop, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 5% vesting pada 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 3rd-THN (20.00% semesteran)

  • 40% vesting pada 4th-THN (20.00% semesteran)

FAQ

