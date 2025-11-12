Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States di FullStory berkisar dari $162K per year untuk Level 20 hingga $228K per year untuk Level 40. Paket kompensasi yearan median in United States total $200K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total FullStory. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di FullStory, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)