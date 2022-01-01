Direktori Perusahaan
Fullscript
Fullscript Gaji

Rentang gaji Fullscript berkisar dari $55,164 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $127,104 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Fullscript. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $74.3K

Desainer Pengalaman Pengguna

Analis Keuangan
$61.2K

Pemasaran
$55.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$119K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fullscript adalah Insinyur Perangkat Lunak at the L5 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $127,104. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Fullscript adalah $87,534.

