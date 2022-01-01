Fulgent Genetics Gaji

Gaji Fulgent Genetics berkisar dari $69,650 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $100,500 untuk Insinyur Biomedis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fulgent Genetics . Terakhir diperbarui: 11/20/2025