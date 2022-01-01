Direktori Perusahaan
Fujitsu
Fujitsu Gaji

Gaji Fujitsu berkisar dari $14,141 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $211,050 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fujitsu. Terakhir diperbarui: 11/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $129K

Insinyur Jaringan

Manajer Produk
Median $175K
Manajer Operasi Bisnis
$41.4K

Analis Bisnis
$20.6K
Pengembangan Bisnis
$168K
Layanan Pelanggan
$15.6K
Analis Data
$74.2K
Manajer Ilmu Data
$125K
Ilmuwan Data
$58.8K
Manajer Fasilitas
$40.6K
Analis Keuangan
$68.5K
Insinyur Perangkat Keras
$145K
Teknolog Informasi (TI)
$62.4K
Konsultan Manajemen
$55K
Pemasaran
$67.6K
Desainer Produk
$14.1K
Manajer Program
$67.1K
Manajer Proyek
$48.6K
Penjualan
$211K
Pemberdayaan Penjualan
$47.6K
Analis Keamanan Siber
$17.5K
Arsitek Solusi
$26.4K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Fujitsu adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $211,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fujitsu adalah $60,617.

Sumber Lainnya

