FTI Consulting Gaji

Rentang gaji FTI Consulting berkisar dari $87,435 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $362,500 untuk Konsultan Manajemen di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari FTI Consulting. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Konsultan Manajemen
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Akuntan
$87.4K
Analis Bisnis
$189K

Analis Data
$101K
Sumber Daya Manusia
$90.5K
Pemasaran
$153K
Insinyur Perangkat Lunak
$96K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di FTI Consulting adalah Konsultan Manajemen at the L5 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $362,500. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di FTI Consulting adalah $135,188.

