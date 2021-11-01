Direktori Perusahaan
Fresenius
Fresenius Gaji

Gaji Fresenius berkisar dari $75,170 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $213,925 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fresenius. Terakhir diperbarui: 10/18/2025

Insinyur Mesin
$89.6K
Manajer Produk
$156K
Manajer Proyek
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Insinyur Perangkat Lunak
$75.2K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Fresenius adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $213,925. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fresenius adalah $122,663.

