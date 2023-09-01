Direktori Perusahaan
FPL Gaji

Gaji FPL berkisar dari $64,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $160,800 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan FPL. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $67.6K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Bisnis
$111K
Insinyur Kontrol
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Ilmuwan Data
$64.7K
Teknolog Informasi (TI)
$103K
Manajer Proyek
$161K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Sumber Lainnya