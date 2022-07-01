Foxtrot Gaji

Gaji Foxtrot berkisar dari $125,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Foxtrot . Terakhir diperbarui: 9/4/2025