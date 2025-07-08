Four Seasons Hotel Gaji

Gaji Four Seasons Hotel berkisar dari $40,300 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $104,520 untuk Asisten Administratif di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Four Seasons Hotel . Terakhir diperbarui: 9/4/2025