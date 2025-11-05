Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Fortinet berkisar dari $128K per year untuk P1 hingga $281K per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in United States total $213K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fortinet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fortinet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
