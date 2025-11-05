Fortinet Insinyur Perangkat Lunak Gaji di United States

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Fortinet berkisar dari $128K per year untuk P1 hingga $281K per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in United States total $213K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fortinet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Entry Level ) $128K $106K $16K $5.7K P2 Software Engineer 2 $155K $141K $13.4K $0 P3 Senior Software Engineer $207K $172K $31.1K $4.4K P4 Staff Software Engineer $258K $202K $47.4K $8.9K Lihat 2 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Fortinet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Fortinet ?

