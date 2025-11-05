Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Tel Aviv Metropolitan Area di Fortinet berkisar dari ₪501K per year untuk P3 hingga ₪509K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in Tel Aviv Metropolitan Area total ₪509K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fortinet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fortinet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
