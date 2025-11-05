Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Fortinet berkisar dari $136K per year untuk P1 hingga $268K per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $212K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fortinet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fortinet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
