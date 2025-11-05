Fortinet Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Vancouver

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Vancouver di Fortinet berkisar dari CA$107K per year untuk P1 hingga CA$236K per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in Greater Vancouver total CA$115K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fortinet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Entry Level ) CA$107K CA$95.2K CA$12K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$114K CA$100K CA$13.4K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$137K CA$119K CA$18.3K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$211K CA$158K CA$50.8K CA$2.6K Lihat 2 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Fortinet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Fortinet ?

