Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Ottawa Area di Fortinet berkisar dari CA$96.8K per year untuk P1 hingga CA$184K per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in Greater Ottawa Area total CA$108K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fortinet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fortinet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
