Fluke Gaji

Rentang gaji Fluke berkisar dari $13,236 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $222,063 untuk Sumber Daya Manusia di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Fluke. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Sumber Daya Manusia
$222K
Insinyur Mekanik
$111K
Desainer Produk
$13.2K

Manajer Produk
$183K
Manajer Proyek
$137K
Insinyur Perangkat Lunak
$109K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$216K
Manajer Program Teknis
$109K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fluke adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $222,063. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Fluke adalah $124,055.

Sumber Daya Lain