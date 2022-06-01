Direktori Perusahaan
Fluidra Gaji

Gaji Fluidra berkisar dari $49,668 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $217,260 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fluidra. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Manajer Produk
Median $59.9K
Sumber Daya Manusia
$145K
Pemasaran
$59.6K

Desainer Produk
$166K
Perekrut
$143K
Insinyur Perangkat Lunak
$49.7K
Arsitek Solusi
$217K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Fluidra คือ Arsitek Solusi at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $217,260 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Fluidra คือ $142,800

