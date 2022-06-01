Fluidra Gaji

Gaji Fluidra berkisar dari $49,668 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $217,260 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fluidra . Terakhir diperbarui: 9/8/2025