Florida Blue
Florida Blue Gaji

Gaji Florida Blue berkisar dari $66,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $151,900 untuk Cybersecurity Analyst di tingkat tinggi. Terakhir diperbarui: 10/18/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
Median $66.5K
Aktuaris
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Data
$106K
Ilmuwan Data
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arsitek Solusi
$131K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Florida Blue adalah Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $151,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Florida Blue adalah $112,775.

