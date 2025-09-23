Direktori Perusahaan
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in New Zealand di Fisher & Paykel Healthcare berkisar dari NZ$75.3K hingga NZ$109K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fisher & Paykel Healthcare. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

NZ$85.4K - NZ$99.2K
New Zealand
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
NZ$75.3KNZ$85.4KNZ$99.2KNZ$109K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

NZ$276K

Apa saja tingkat karir di Fisher & Paykel Healthcare?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand mencapai total kompensasi tahunan NZ$109,303. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fisher & Paykel Healthcare untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in New Zealand adalah NZ$75,318.

Sumber Lainnya