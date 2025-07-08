Firework Gaji

Gaji Firework berkisar dari $149,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $246,225 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Firework . Terakhir diperbarui: 9/4/2025