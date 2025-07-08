Direktori Perusahaan
Firework
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Firework Gaji

Gaji Firework berkisar dari $149,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $246,225 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Firework. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $205K
Pengembangan Bisnis
$246K
Kesuksesan Pelanggan
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manajer Produk
$149K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$239K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Firework, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

A função com maior remuneração reportada na Firework é Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $246,225. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Firework é $205,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Firework

Perusahaan Terkait

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya