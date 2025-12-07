Direktori Perusahaan
Fireblocks
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Kesuksesan Pelanggan

  • Semua Gaji Kesuksesan Pelanggan

Fireblocks Kesuksesan Pelanggan Gaji

Paket kompensasi Kesuksesan Pelanggan median in Israel di Fireblocks total ₪378K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fireblocks. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Paket Median
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Total per tahun
$112K
Level
Senior
Gaji Pokok
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3.9K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di Fireblocks?
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fireblocks, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Kesuksesan Pelanggan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kesuksesan Pelanggan di Fireblocks in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪463,950. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fireblocks untuk posisi Kesuksesan Pelanggan in Israel adalah ₪378,226.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Fireblocks

Perusahaan Terkait

  • Lyft
  • Netflix
  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.