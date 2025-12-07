Direktori Perusahaan
Fireblocks
Rata-rata kompensasi total Pengembangan Bisnis in United Kingdom di Fireblocks berkisar dari £64.4K hingga £90.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fireblocks. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$93.7K - $109K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$86.6K$93.7K$109K$121K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fireblocks, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Fireblocks in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £90,165. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fireblocks untuk posisi Pengembangan Bisnis in United Kingdom adalah £64,404.

Sumber Lainnya

