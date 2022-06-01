Direktori Perusahaan
Finder
Finder Gaji

Gaji Finder berkisar dari $79,668 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $177,678 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Finder. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Desainer Produk
$79.7K
Manajer Produk
$120K
Insinyur Perangkat Lunak
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$178K
FAQ

The highest paying role reported at Finder is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,678. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Finder is $120,827.

Sumber Lainnya