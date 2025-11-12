Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Raleigh-Durham Area di Fidelity Investments berkisar dari $88.8K per year untuk L3 hingga $410K per year untuk L9|VP Software Engineering. Paket kompensasi yearan median in Raleigh-Durham Area total $119K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fidelity Investments. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)