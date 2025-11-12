Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Providence-New Bedford Area di Fidelity Investments berkisar dari $84.8K per year untuk L3 hingga $160K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Providence-New Bedford Area total $92K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fidelity Investments. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L3
$84.8K
$81.8K
$250
$2.7K
L4
$102K
$92.7K
$3.4K
$5.5K
L5
$160K
$135K
$5K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)