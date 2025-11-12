Direktori Perusahaan
Fidelity Investments
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Insinyur Perangkat Lunak Backend

  • Ireland

Fidelity Investments Insinyur Perangkat Lunak Backend Gaji di Ireland

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Ireland di Fidelity Investments berkisar dari €59.5K per year untuk L4 hingga €106K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in Ireland total €74.7K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fidelity Investments. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Rata-rata Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Entry Level)
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Software Engineer
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
Senior Software Engineer
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
Principal Software Engineer
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
Lihat 3 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+€51.2K
Robinhood logo
+€78.5K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.9K
Verily logo
+€19.4K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fidelity Investments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Backend di Fidelity Investments in Ireland mencapai total kompensasi tahunan €111,043. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fidelity Investments untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Ireland adalah €78,779.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Fidelity Investments

Perusahaan Terkait

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya