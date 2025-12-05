Direktori Perusahaan
Fedica
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Fedica Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Fedica berkisar dari CA$82.9K hingga CA$118K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fedica. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$68.8K - $80.5K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$60K$68.8K$80.5K$85.7K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Insinyur Perangkat Lunak data gajis di Fedica untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Fedica?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Fedica in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$118,294. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fedica untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$82,907.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Fedica

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • DoorDash
  • SoFi
  • Stripe
  • Intuit
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fedica/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.