Rata-rata kompensasi total Kapitalis Ventura in United States di FD Technologies berkisar dari $109K hingga $152K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total FD Technologies. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$117K - $138K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$109K$117K$138K$152K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di FD Technologies?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Ventura di FD Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $152,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di FD Technologies untuk posisi Kapitalis Ventura in United States adalah $109,200.

