Rata-rata kompensasi total Manajer Produk in Indonesia di Fazz berkisar dari IDR 497.63M hingga IDR 681.28M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fazz. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$32.8K - $38.9K
Indonesia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$30.2K$32.8K$38.9K$41.4K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Produk data gajis di Fazz untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

Apa saja tingkat karir di Fazz?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Fazz in Indonesia mencapai total kompensasi tahunan IDR 681,279,435. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fazz untuk posisi Manajer Produk in Indonesia adalah IDR 497,630,196.

Sumber Lainnya

