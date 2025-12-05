Direktori Perusahaan
Fast Retailing
Fast Retailing Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in China di Fast Retailing berkisar dari CN¥1.15M hingga CN¥1.57M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fast Retailing. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$175K - $207K
China
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$161K$175K$207K$221K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Fast Retailing?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Fast Retailing in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥1,572,693. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fast Retailing untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in China adalah CN¥1,148,749.

Sumber Lainnya

