Farmers Business Network
Farmers Business Network Gaji

Gaji Farmers Business Network berkisar dari $171,638 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $480,390 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Farmers Business Network. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $180K
Ilmuwan Data
$205K
Sumber Daya Manusia
$176K

Manajer Produk
$199K
Manajer Program
$281K
Perekrut
$172K
Manajer Program Teknis
$480K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Farmers Business Network, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Farmers Business Network adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $480,390. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Farmers Business Network adalah $198,739.

