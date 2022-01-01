Farfetch Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Farfetch berkisar dari $22,689 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Konten di tingkat rendah hingga $198,900 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Farfetch. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Data

Manajer Produk
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analis Data
Median $37.7K

Pemasaran
Median $105K
Manajer Proyek
Median $39.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $69.8K
Analis Bisnis
$111K
Penulis Konten
$22.7K
Layanan Pelanggan
$75.4K
Manajer Sains Data
$77.9K
Ilmuwan Data
$199K
Analis Keuangan
$54.2K
Sumber Daya Manusia
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Perekrut
$85.4K
Arsitek Solusi
$79.4K
Peneliti UX
$47.9K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Farfetch, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Farfetch adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $198,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Farfetch adalah $54,174.

Sumber Lainnya