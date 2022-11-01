Fareportal Gaji

Gaji Fareportal berkisar dari $16,925 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $204,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fareportal . Terakhir diperbarui: 10/15/2025