Fandom Gaji

Gaji Fandom berkisar dari $60,775 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $90,545 untuk Analis Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fandom . Terakhir diperbarui: 9/12/2025